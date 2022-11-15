​Сигареты, пиво и виски: Карпин вспомнил, как вёл неправильный образ жизни

Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов» и национальную сборную России, известен своим строгим подходом к питанию футболистов. По словам Карпина, общаясь с футболистами на тему питания, он приводит в пример своё прошлое.

«Я ел сахар, курил, пиво пил, но больше виски. И ничего хорошего. Я этим не горжусь», - высказался Карпин, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По словам Карпина, он жалеет о том, что в своё время рядом с ним не было человека, который бы подсказал, как следует питаться и готовиться к тренировочному процессу.

Уже в четверг, 17 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана. Игра пройдёт в Душанбе.