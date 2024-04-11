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Черчесов высказался о будущем Карпина в сборной России

11 Апреля 2024 • 10:42 Комментировать

Известный российский специалист Станислав Черчесов в разговоре с журналистами высказался о том, стоит ли РФС предлагать новый контракт Валерию Карпину.

«Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной», - приводятся слова Черчесова на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что срок действующего контракта между Карпиным и сборной России истекает в августе. Переговоры о пролонгации сотрудничества могут состояться в мае или июне. В последнем поединке сборная России на домашнем поле разгромила Сербию со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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