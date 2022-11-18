Быстров – об игре с Таджикистаном: «Ничего страшного не произошло»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался по поводу матча Таджикистан – Россия (0:0).

«Ничего страшного не произошло: этот матч, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях», - написал Быстров в социальных сетях.

Бывший футболист считает, что всё это нужно для формирования понимания и возможности разработки дальнейшего плана действий касательно национальной команды России. Такие поединки помогают определить тех, кто будет представлять сборную страны в будущем, думает Быстров.