Титов: «Для узбеков и таджиков сборная России — как тряпка для быка»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о матчах национальной сборной страны с Таджикистаном и Узбекистаном (оба – 0:0).

«Для узбеков и таджиков сборная России — как тряпка для быка. Сложно судить о полной силе сборной России: нет Алексея Миранчука, Александра Головина», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист считает, что многим игрокам национальной команды, которые выступали за неё раньше, дали право на отдых с целью просмотра новых футболистов.

Эксперт также высказал мнение о том, что проводить такого рода матчи нужно было в обязательном порядке.