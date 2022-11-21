Соболев: «Узбекистан — неплохая команда»

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о ничейных матчах национальной команды.

«Узбекистан — неплохая команда. По игре в Таджикистане не хотелось бы, как сказал Валерий Георгиевич, говорить об этом, но поле там плохое», - цитирует Соболева «РБ Спорт».

Футболист также отметил большое количество игроков молодого возраста, которые выходили на после в поединках с азиатскими командами. Результаты противостояний, считает спортсмен, отходят на второй план в данном случае. По поводу матча с Узбекистаном же Соболев отметил тот факт, что ему не удалось забить гол.

Напомним, оба поединка сборной России на прошлой неделе завершились нулевыми ничьими.