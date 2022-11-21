Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира 2026

Соболев: «Узбекистан — неплохая команда»

21 Ноября 2022 • 11:07 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о ничейных матчах национальной команды.

«Узбекистан — неплохая команда. По игре в Таджикистане не хотелось бы, как сказал Валерий Георгиевич, говорить об этом, но поле там плохое», - цитирует Соболева «РБ Спорт».

Футболист также отметил большое количество игроков молодого возраста, которые выходили на после в поединках с азиатскими командами. Результаты противостояний, считает спортсмен, отходят на второй план в данном случае. По поводу матча с Узбекистаном же Соболев отметил тот факт, что ему не удалось забить гол.

Напомним, оба поединка сборной России на прошлой неделе завершились нулевыми ничьими.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Товарищеский Матч сборная Таджикистана Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
12:35 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: «Я уверен, что действия Карпина — вынужденные»
12:31 · Чемпионат мира 2026
Бородюк - о сборной России: «Сложилось впечатление, что игроки не понимают, куда приезжают»
12:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин о вызове Агапова: «Не знаю, как для него, но для меня он был полезным»
11:48 · Чемпионат мира 2026
Песьяков: «С положительным чувством возвращаюсь из сборной, но есть опустошение»
11:43 · Чемпионат мира 2026
Песьяков подробно описал эпизод с травмой
11:30 · Чемпионат мира 2026
Садулаев высказался о дебюте в сборной России
11:21 · Чемпионат мира 2026
Комличенко — о результатах сборной России: «Заслуживаем критики в свой адрес»
11:07 · Чемпионат мира 2026
Соболев: «Узбекистан — неплохая команда»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Песьяков предположил, когда Россию вернут в Европу
10:13 · Чемпионат мира 2026
Макарчук – о сборной России: «Никакого недонастроя нет»
09:41 · Чемпионат мира 2026
Макарчук: «Всё очень нравится в сборной, хорошая атмосфера»
09:32 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Карпин мог бы тренировать «Ювентус»
08:59 · Чемпионат мира 2026
Бубнов – о сборной России: «Вообще никого из игроков нельзя отметить»
08:53 · Чемпионат мира 2026
Мостовой – о переходе в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»
08:24 · Чемпионат мира 2026
Карпукас объяснил, почему сборная России не может победить 1
Все новости
Рекомендуем