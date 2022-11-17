Мостовой: «Хорошо, что в Таджикистане любят футбол»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался по поводу матча с национальной командой Таджикистана.

«Я не смотрел матч. Судя по счёту, правильное решение. Хорошо, что в Таджикистане любят футбол», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Поединок между командами Таджикистана и России завершился нулевой ничьей.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина снова проведут на выезде. 20 ноября спортсмены сразятся на футбольном поле с командой Узбекистана. Свисток к началу поединка прозвучит в 15:00.

В этот же день стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре.