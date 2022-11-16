Игнатьев: «Если не выиграем у таджиков и узбеков, ничего страшного не случится»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что если российская сборная не сумеет обыграть в товарищеских матчах Таджикистан и Узбекистан, то это не станет трагедией в условиях, когда команда практически лишена практики.

Тем не менее, Игнатьев надеется на то, что российская команда все-таки сможет выиграть в предстоящих поединках.

- Я ожиданию, что наша команда выиграет. Если наши футболисты не одержат победы, никакой трагедии не будет. Задача этих матчей — посмотреть на новых игроков, сблизить и скомпоновать их, - цитирует слова специалиста издание Betonmobile.ru.