Сёмин оценил решение Карпина не вызывать Алексея Миранчука в сборную России

В ноябре сборная России проведёт сразу два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. На ноябрьский сбор национальной команды Валерий Карпин решил не вызывать полузащитника Алексея Миранчука, ныне выступающего за «Торино». Комментарий на этот счёт дал Юрий Сёмин, который ранее работал с Миранчуком в «Локомотив».

«Есть главный тренер, ему виднее. Алексею сейчас важно проявить себя в «Торино». Думаю, это верное решение», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сборная России сыграет в Душанбе 17 ноября, а в Ташкенте – 20 ноября.

Напомним, что в условиях санкций сборная России может проводить лишь товарищеские игры.