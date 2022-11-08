Нигматуллин — о Кокорине в сборной: «Уверен, если бы он с таким же постоянством забивал за «Фиорентину», то его обязательно бы позвали»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал отсутствие нападающего «Ариса» Александра Кокорина в составе национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи.

По мнению эксперта, сейчас тренерский штаб сборной делает ставку на молодых и перспективных футболистов, к числу которых 31-летний Кокорин не относится. Также Нигматуллин не считает, что по выступлениям в чемпионате Кипра можно объективно оценить форму игрока.

«Александр, конечно, всегда перспективен, но чемпионат Кипра всё‑таки не является хорошим лакмусом. К тому же, уверен, если бы Кокорин с таким же постоянством забивал за «Фиорентину», то его обязательно бы позвали в сборную. Пока же говорить об этом точно не стоит», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, минувшим летом Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. В нынешнем сезоне российский футболист провёл девять матчей, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.