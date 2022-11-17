Пиняев — самый молодой дебютант за всю историю сборной России

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым игроком в составе сборной России. Футболист вышел в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч против сборной Таджикистана.

Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву, который дебютировал за сборную в 18 лет и 20 дней, а Пиняев — в 18 лет и 15 дней.

В текущем сезоне Пиняев забил три мяча и сделал четыре голевые передачи в 14 матчах за самарский клуб.

На данный момент сборная России проводит контрольную игру в гостях с Таджикистаном, счет пока не открыт. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.ru.