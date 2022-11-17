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Пиняев — самый молодой дебютант за всю историю сборной России

17 Ноября 2022 • 18:26 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
1 8.50 X 4.80 2 1.43
2-й тайм

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым игроком в составе сборной России. Футболист вышел в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч против сборной Таджикистана.

Предыдущий рекорд принадлежал голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву, который дебютировал за сборную в 18 лет и 20 дней, а Пиняев — в 18 лет и 15 дней.

В текущем сезоне Пиняев забил три мяча и сделал четыре голевые передачи в 14 матчах за самарский клуб.

На данный момент сборная России проводит контрольную игру в гостях с Таджикистаном, счет пока не открыт. За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Сборная России Игорь Акинфеев Сергей Пиняев
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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