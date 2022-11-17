Губерниев – о матче с Таджикистаном: «Игра неважная, сыграли плохо»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу матча Таджикистан – Россия (0:0).

«Сыграли и сыграли. Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Журналист сделал такой вывод по тем футболистам, которые выходили на поле стадиона в Душанбе, а также заметил, что прошедший матч выглядел скорее как часть стартового предсезонного сбора, а именно – как первая его игра.

Губерниев признался, что испытывает положительные эмоции от того, что данное противостояние в принципе состоялось.