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Губерниев – о матче с Таджикистаном: «Игра неважная, сыграли плохо»

17 Ноября 2022 • 21:53 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу матча Таджикистан – Россия (0:0).

«Сыграли и сыграли. Если оценивать качество, то игра неважная, сыграли плохо. Но надо исходить из того, что задача непременно дать результат не стояла», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Журналист сделал такой вывод по тем футболистам, которые выходили на поле стадиона в Душанбе, а также заметил, что прошедший матч выглядел скорее как часть стартового предсезонного сбора, а именно – как первая его игра.

Губерниев признался, что испытывает положительные эмоции от того, что данное противостояние в принципе состоялось.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев сборная Таджикистана
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