Билеты на матч с Таджикистаном будут стоить 300 рублей для болельщиков из России

Стоимость билетов на товарищеский матч между национальными командами Таджикистана и России будет составлять 300 рублей для российских болельщиков. Об этом сообщает сайт билетного оператора.

Реализация билетов продлится до 16 ноября включительно, зрители смогут приобрести не более одного билета на руки.

Поединок планируется к проведению 17 ноября на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Стартовый свисток к началу встречи должен прозвучать в 18:00.

Ранее многие российские футбольные эксперты, тренеры и футболисты положительно высказались по поводу проведения данной игры.