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Чемпионат мира 2026

Билеты на матч с Таджикистаном будут стоить 300 рублей для болельщиков из России

10 Ноября 2022 • 20:30 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 30.00 X 8.50 2 1.11
17.11 18:00

Стоимость билетов на товарищеский матч между национальными командами Таджикистана и России будет составлять 300 рублей для российских болельщиков. Об этом сообщает сайт билетного оператора.

Реализация билетов продлится до 16 ноября включительно, зрители смогут приобрести не более одного билета на руки.

Поединок планируется к проведению 17 ноября на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Стартовый свисток к началу встречи должен прозвучать в 18:00.

Ранее многие российские футбольные эксперты, тренеры и футболисты положительно высказались по поводу проведения данной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Товарищеский Матч сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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