Колыванов — о матче России с Таджикистаном: Хочется увидеть новых футболистов, которые выйдут на поле

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Буду смотреть этот матч. Уровень наших игроков выше, чем у сборной Таджикистана. Но, даже если что-то пойдет не так, осуждать не буду», — приводит слова Колыванова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что данная игра очень интересна ему, хочется посмотреть в деле на новых игроков. Эксперт заявил, что надеется на победу нашей национальной команды.

Встреча между сборной России и Таджикистаном состоится сегодня, 17 ноября, начало матча запланировано на 18:00 по мск.