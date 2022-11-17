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Колыванов — о матче России с Таджикистаном: Хочется увидеть новых футболистов, которые выйдут на поле

17 Ноября 2022 • 14:36 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 2 ч. 42 мин.

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Буду смотреть этот матч. Уровень наших игроков выше, чем у сборной Таджикистана. Но, даже если что-то пойдет не так, осуждать не буду», — приводит слова Колыванова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что данная игра очень интересна ему, хочется посмотреть в деле на новых игроков. Эксперт заявил, что надеется на победу нашей национальной команды.  

Встреча между сборной России и Таджикистаном состоится сегодня, 17 ноября, начало матча запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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