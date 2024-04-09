Зиньковский: «При Карпине классная внутрянка в сборной, приятно приезжать»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский рассказал об атмосфере в национальной команде.

Футболист отметил, что главному тренеру сборной Валерию Карпину удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, поэтому он будет рад, если специалист продолжит работу с командой.

«Это правда, что при Карпине классная внутрянка в сборной. Приятно приезжать. Хороший коллектив, постоянно отличная атмосфера», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, в марте сборная России уверенно обыграла в товарищеском команду Сербии со счётом 4:0.