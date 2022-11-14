Карпин — о Сычевом: «Я тоже люблю пиццу»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал любовь нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого к пицце.

Ранее 26-летний форвард пошутил о том, что ему не хватает пиццы в раздевалке из-за многочисленных интервью.

«Я тоже люблю пиццу, все любят пиццу. Но пока вообще с ним не общались», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» в общей сложности 17 матчей, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Ранее футболист был включён в состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.