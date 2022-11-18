Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Песьяков назвал «ковром» футбольное поле в Таджикистане

18 Ноября 2022 • 01:18 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Вратарь национальной команды России Сергей Песьяков высказался о качестве футбольного поля на стадионе в Душанбе.

«Это не газон, а ковёр», - приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Напомним, во время данного поединка Песьяков травмировался в дебютном матче за сборную России. Позже стало известно, что вратарь пропустит все поединки до конца нынешнего календарного года.

Сам поединок между национальными командами Таджикистана и России завершился нулевой ничьей.

Следующий матч сборная России проведёт 20 ноября против Узбекистана.

В этот же день стартует чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Товарищеский Матч Сергей Песьяков сборная Таджикистана травмы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
01:18 · Чемпионат мира 2026
Песьяков назвал «ковром» футбольное поле в Таджикистане
01:01 · Чемпионат мира 2026
Быстров – об игре с Таджикистаном: «Ничего страшного не произошло»
00:25 · Чемпионат мира 2026
Пиняев – о матче с Таджикистаном: «Не могу сказать, что мы плохо играли»
00:10 · Чемпионат мира 2026
Балахнин: «Футболисты сборной России должны показывать более качественный футбол»
17 Ноября
23:47 · Чемпионат мира 2026
Сборная Португалии забила 4 мяча нигерийцам
23:28 · Чемпионат мира 2026
Радимов: «По глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет»
23:25 · Чемпионат мира 2026
Селихов поделился впечатлениями от дебюта за сборную
23:02 · Чемпионат мира 2026
Селюк об игре с Таджикистаном: «Это позор, Узбекистан обыграет Россию»
22:59 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «0:0 с Таджикистаном - это не позор»
22:51 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «Состав был экспериментальный, отсюда и невнятная игра»
22:29 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Команда нас не порадовала, хотелось бы увидеть голы, победу»
22:03 · Чемпионат мира 2026
Мостовой - о матче с Таджикистаном: «Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0, так что результату удивлен»
22:02 · Чемпионат мира 2026
Губерниев: «Встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее»
21:53 · Чемпионат мира 2026
Колыванов: Когда футболистам дают шанс играть за сборную России, они должны умирать на футбольном поле
21:53 · Чемпионат мира 2026
Губерниев – о матче с Таджикистаном: «Игра неважная, сыграли плохо»
Все новости
Рекомендуем