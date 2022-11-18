Песьяков назвал «ковром» футбольное поле в Таджикистане

Вратарь национальной команды России Сергей Песьяков высказался о качестве футбольного поля на стадионе в Душанбе.

«Это не газон, а ковёр», - приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Напомним, во время данного поединка Песьяков травмировался в дебютном матче за сборную России. Позже стало известно, что вратарь пропустит все поединки до конца нынешнего календарного года.

Сам поединок между национальными командами Таджикистана и России завершился нулевой ничьей.

Следующий матч сборная России проведёт 20 ноября против Узбекистана.

В этот же день стартует чемпионат мира – 2022 в Катаре.