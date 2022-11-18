Ловчев: «Неважный осадок от этой игры»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Евгению Ловчеву, бывшему игроку сборной СССР и московского «Спартака», игра совершенно не понравилась.

- В первом и втором тайме ничего не создали. Сказать можно все что угодно. Остался неважный осадок от той игры, как и от предыдущей, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.