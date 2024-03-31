Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках

31 Марта 2024 • 00:19 Комментировать

Белградский «Партизан» столкнулся с финансовыми сложностями, и команда столкнулась с риском невозможности выступлений в еврокубках в следующем сезоне.

Для того, чтобы «Партизан» смог достойно представлять сербский футбол на европейской арене, правительство страны решило профинансировать кампанию клуба и выделило ему 3,2 миллиона евро.

Деньги поступят в сербскую федерацию футбола и через нее будут выделены на нужды клуба. Пока что клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, причем отставание от лидирующей «Црвены Звезды» совсем невелико - лишь четыре очка.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Партизан чемпионат Сербии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Уппсала (жен)
Юргорден (жен) Юргорден (жен)
1
3
Видео
Окончен
Ураканес Искальи Ураканес Искальи
Сьервос Сьервос
5
1
1.55 4.20 5.20
Видео
Окончен
СД Ависпонес де Чильпансинго СД Ависпонес де Чильпансинго
Santiago FC
1
2
Видео
Окончен
Аль-Наср Дубай Аль-Наср Дубай
СК Кувейт СК Кувейт
0
3
Видео
Окончен
Аль-Салмия Аль-Салмия
Аль-Араби Мансурия Аль-Араби Мансурия
1
1
Видео
Окончен
Ла Лувьер Ла Лувьер
Темсе
3
0
Видео
Окончен
Итабаяна Итабаяна
Доренсе Доренсе
2
0
Видео
Окончен
Роял Антверпен 23
ЮРСЛ Визе ЮРСЛ Визе
2
1
Видео
Окончен
Парнаиба Парнаиба
Альтос Альтос
1
1
Видео
Окончен
Академия Ансоатеги Академия Ансоатеги
Нуэва Эспарта Нуэва Эспарта
1
0
2.65 2.85 2.85
Видео
Окончен
Реал Фронтера Реал Фронтера
Трухильянос Трухильянос
1
1
2.80 3.25 2.40
Видео
Окончен
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
Сеара Сеара
0
0
1.68 3.90 4.60
Видео
Окончен
Пайсанду Пайсанду
Агуя де Мараба Агуя де Мараба
4
0
Видео
30.03.24 в 23:00
Хироус де Фалькон Хироус де Фалькон
Яракуянос Яракуянос
Видео
30.03.24 в 23:00
Динамо Пуэрто-Ла-Крус Динамо Пуэрто-Ла-Крус
Атлетико Ла Круз Атлетико Ла Круз
Видео
31.03.24 в 01:00
CDM FC
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Видео
31.03.24 в 01:00
Пачука II Пачука II
Artesanos Metepec FC
Видео
31.03.24 в 01:00
Корумбаэнсе
Доурадос АС Доурадос АС
Видео
31.03.24 в 08:00
Эльфен Саитама (жен) Эльфен Саитама (жен)
Омийа Ардижа Вентус (жен) Омийа Ардижа Вентус (жен)
Видео
31.03.24 в 08:00
АС Нагано Парсейро (жен) АС Нагано Парсейро (жен)
Урава (жен) Урава (жен)
Видео
31.03.24 в 08:00
Санфречче Хиросима Регина (жен) Санфречче Хиросима Регина (жен)
ДЖЕФ (жен) ДЖЕФ (жен)
Видео
31.03.24 в 08:00
Серезо Осака (жен) Серезо Осака (жен)
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Видео
31.03.24 в 12:30
Металлист Металлист
Металлург Зп Металлург Зп
Видео
31.03.24 в 16:00
Апеджес Академи Апеджес Академи
Ле Астре Ле Астре
Видео
31.03.24 в 18:00
Бамбоутос Бамбоутос
ЮСМ Лум ЮСМ Лум
Видео
31.03.24 в 21:30
Аль-Джахра Аль-Джахра
Казма Казма
Видео
31.03.24 в 21:30
Аль-Шабаб Аль-Шабаб
Хайтан Хайтан
Видео
31.03.24 в 22:30
Академия Рей Академия Рей
Арагуа Арагуа
Видео
31.03.24 в 22:30
Уренья Уренья
Атлетико Эль Вигия Атлетико Эль Вигия
Видео
01.04.24 в 00:00
Боливар Спорт Клуб Боливар Спорт Клуб
Депортиво Миранда Депортиво Миранда
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
00:19 · Другое
​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках
27 Марта
22:22 · Другое
Бывший игрок сборной Бразилии считает, что Алвес должен нести наказание за преступление
22 Марта
21:06 · Другое
Роналду одобрил пост Озила о тренировке в зале
19:22 · Другое
Робиньо начал отбывание срока в бразильской тюрьме
19 Марта
05:20 · Другое
​«Слован» омрачил праздник Куцки
16 Марта
19:44 · Другое
Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе
00:48 · Другое
​Сигурдссон решил вернуться в Исландию и будет выступать за «Валюр»
00:31 · Другое
​«Гётеборгу» исполняется 120 лет - и клуб придумал необычный маркетинговый ход
13 Марта
00:50 · Другое
​«Видзев» впервые в 21-м веке выиграл польский «класико» на своём поле
12 Марта
23:58 · Другое
Бывший игрок «Ювентуса» в 10-й раз возглавил один и тот же румынский клуб
11 Марта
20:26 · Италия. Серия А
«Кто бы победил?»: Ибрагимович опубликовал фото с Джошуа фото
10 Марта
08:02 · Другое
​Моуринью вручил приз победителю Кубка Египта
09 Марта
04:27 · Другое
​Фанаты загребского «Динамо» негодуют - новый директор клуба раньше болел за сербский «Партизан»
07 Марта
12:28 · Другое
Вьештица высказался о работе Кержакова в Сербии
02 Марта
02:08 · Другое
Инфантино: «Синей карточки на элитном уровне не будет»
Все новости
Рекомендуем