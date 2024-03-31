​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках

Белградский «Партизан» столкнулся с финансовыми сложностями, и команда столкнулась с риском невозможности выступлений в еврокубках в следующем сезоне.

Для того, чтобы «Партизан» смог достойно представлять сербский футбол на европейской арене, правительство страны решило профинансировать кампанию клуба и выделило ему 3,2 миллиона евро.

Деньги поступят в сербскую федерацию футбола и через нее будут выделены на нужды клуба. Пока что клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, причем отставание от лидирующей «Црвены Звезды» совсем невелико - лишь четыре очка.