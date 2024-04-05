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Полуфинал Кубка Хорватии - трое полицаев получили ранения

05 Апреля 2024 • 02:30 Комментировать

Трое раненых и более полусотни арестованных - таков итог традиционно горячего хорватского дерби между загребским «Динамо» и «Хайдуком». В этот раз оно прошло в рамках полуфинала Кубка Хорватии.

Любопытно, что чуть ранее команды встречались в чемпионате, но тогда все прошло спокойнее, полиция почти не имела работы. Но оба матча закончились с одинаковым счетом - 1:0  в пользу «Динамо». Потому провокаторами беспорядков выступили именно ультрас «Хайдука» - это им результат матча оказался не по душе, а не их оппонентам.

Они хотели добраться до противоположной стороны, где находились представители конкурирующей группировки, но полицейские ценой потерь не позволили этому свершиться. 

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