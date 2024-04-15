Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Зриньски» обыграл «Вележ» в дерби Мостара, фанаты набедокурить не успели

15 Апреля 2024 • 03:27 Комментировать

Победой «Зриньски» завершилось ожидавшееся с нетерпением и в то же время страхом дерби Мостара - одно из самых ярых в Европе, несмотря на малоизвестность этого противостояния у нас.

Гол Марио Чуже уже на девятой минуте склонил чашу весов в пользу «Зриньски» - ультранационалистического клуба боснийских хорватов, который старается не отставать от своих идейных прародителей на местном уровне и поддерживает, как может, высокое реноме хорватского футбола (пусть и в Боснии).

Правда, в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины  «Зриньски» занимает лишь второе место, уступая семь очков «Борацу» - клубу из сербской части государства, вряд ли уступающему «Зриньски» в националистическом духе.

«Сараево» и «Вележ», собственно, боснийские клубы, идут третьим и четвёртым.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зриньски Вележ чемпионат Боснии и Герцеговины ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема «Барселона» приняла решение по Педри на фоне интереса «ПСЖ»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Caja Oblatos CFD
Santiago FC
2
2
Видео
Окончен
Доурадос АС Доурадос АС
Операрио МС Операрио МС
1
0
Видео
Окончен
Атлетико Ла Круз Атлетико Ла Круз
Депортиво Миранда Депортиво Миранда
2
1
Видео
Окончен
Уренья Уренья
Академия Рей Академия Рей
1
1
Видео
Окончен
Атлетико Эль Вигия Атлетико Эль Вигия
Арагуа Арагуа
2
2
Видео
Окончен
Пайсанду Пайсанду
Ремо Белем Ремо Белем
1
1
Видео
Окончен
Динамо Пуэрто-Ла-Крус Динамо Пуэрто-Ла-Крус
Боливар Спорт Клуб Боливар Спорт Клуб
3
1
Видео
15.04.24 в 18:00
Фортуна Мфу Фортуна Мфу
Авион Академи Авион Академи
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
03:27 · Другое
​«Зриньски» обыграл «Вележ» в дерби Мостара, фанаты набедокурить не успели
11 Апреля
23:31 · Другое
​Полиция Мостара готовится к наплыву хулиганов из Хорватии - они собираются болеть за «Зриньски»
05 Апреля
11:47 · Другое
Экс-тренер Месси может остаться без клуба
02:30 · Другое
Полуфинал Кубка Хорватии - трое полицаев получили ранения
04 Апреля
22:06 · Другое
Уткин получил специальную награду «За вклад в развитие спортивной журналистики России»
21:55 · Другое
Нагучев стал обладателем премии «Телекомментатор года»
03 Апреля
17:55 · Украина. Премьер-лига
Польский «Заглембе» из Сосновца обратился в полицию после избиения тренера
15:59 · Другое
В Польше фанаты избили тренера – пострадал экс-игрок «Динамо» Киев
31 Марта
00:19 · Другое
​Сербское правительство выделит «Партизану» 3 миллиона евро для участия в еврокубках
27 Марта
22:22 · Другое
Бывший игрок сборной Бразилии считает, что Алвес должен нести наказание за преступление
22 Марта
21:06 · Другое
Роналду одобрил пост Озила о тренировке в зале
19:22 · Другое
Робиньо начал отбывание срока в бразильской тюрьме
19 Марта
05:20 · Другое
​«Слован» омрачил праздник Куцки
16 Марта
19:44 · Другое
Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе
00:48 · Другое
​Сигурдссон решил вернуться в Исландию и будет выступать за «Валюр»
Все новости
Рекомендуем