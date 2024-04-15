​«Зриньски» обыграл «Вележ» в дерби Мостара, фанаты набедокурить не успели

Победой «Зриньски» завершилось ожидавшееся с нетерпением и в то же время страхом дерби Мостара - одно из самых ярых в Европе, несмотря на малоизвестность этого противостояния у нас.

Гол Марио Чуже уже на девятой минуте склонил чашу весов в пользу «Зриньски» - ультранационалистического клуба боснийских хорватов, который старается не отставать от своих идейных прародителей на местном уровне и поддерживает, как может, высокое реноме хорватского футбола (пусть и в Боснии).

Правда, в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины «Зриньски» занимает лишь второе место, уступая семь очков «Борацу» - клубу из сербской части государства, вряд ли уступающему «Зриньски» в националистическом духе.

«Сараево» и «Вележ», собственно, боснийские клубы, идут третьим и четвёртым.