16-летний норвежский наследник Холанна забил три мяча в кубковом матче

Норвежский «ФК Брюне» - это клуб, который дал путёвку в большой футбол Эрлингу Холанну, в 2015 году он попал в основной состав клуба, а потом уже всем известно, как пошло дальше. «Молде», зальцбургский «Ред Булл», дортмундская «Боруссия» и, наконец, лучший клуб Европы на данный момент - «Манчестер Сити».

Но сейчас в «Брюне» завёлся новый талант - 16-летний Кристиан Халанн (оцените степень совпадения!) забил три мяча в кубковом матче против «Форуса». И теперь ему прочат столь же перспективную карьеру, как и у Эрлинга. Так что вскоре болельщикам, возможно, придётся уточнять, про какого они Холанна упоминают в общении друг с другом.