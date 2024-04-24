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​В Иране вратаря отстранили от футбола из-за объятий с болельщицей

24 Апреля 2024 • 04:24 Комментировать

Иранский голкипер Хоссейн Хоссейни был дисквалифицирован у себя на родине после того, как решил обняться с выбежавшей на поле болельщицей. Это случилось во время матча его клуба «Эстегляль» с «Араком». У выбежавшей на поле болельщицы не было цели пообниматься именно с 31-летним голкипером, аки у девочек, в экстазе стремящихся обнять своего поп-кумира.

Просто в последнее время женщины в Иране все чаще пытаются заявить о себе и своих права, в то время как западные СМИ охотно тиражируют эти истории точно так же, как когда-то они тиражировали похождения девиц из Pussy Riot. Это давно уже политический фактор.

Но вратарь, обнявший даму после того, как ее задержали полицейские, пострадал не из-за политики, а из-за религии - прикоснувшись к чужой женщине, он нарушил определённые исламские табу, которые запрещают прикасаться к женщинам не из круга твоей семьи.

Вдобавок, как уточняет издание Khabar Varzeshi, Хоссейни выплатит штраф - примерно 4400 евро, в переводе из иранских риалов.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Эстегляль чемпионат Ирана
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