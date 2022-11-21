Гаврилов — об играх сборной: «Я не знаю, какую цель преследует руководство»

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о результате российской национальной команды в ноябрьских встречах.

«Я не знаю, какую цель преследует руководство. Если только посмотреть молодежь на перспективу. Я думаю, что они сами никакого удовлетворения не получают. Это как заставить людей на каторгу ехать», — заявил участник ЧМ-1982 в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, бороться в таких поединках не за что, а сами встречи для Гаврилова не имели никакого интереса.

Напомним, что в рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина сыграли две нулевые ничьи против Таджикистана и Узбекистана.