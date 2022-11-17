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Мостовой — о матче Таджикистан — Россия: «Думаю, вряд ли буду смотреть, потому что неинтересно»

17 Ноября 2022 • 11:14 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 5 ч. 35 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече нашей национальной команды с Таджикистаном.

Мостовой считает, что в этом матче сборная России должна легко справиться со своим соперником. При этом экс-футболист отметил, что сам он не испытывает никакого интереса к предстоящей игре.  

«Думаю, вряд ли буду смотреть игру, потому что неинтересно. Но могу сказать, что наши должны легко обыгрывать Таджикистан. У нас большое количество футболистов вызвано, должны справиться», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится сегодня, 17 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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