Мостовой — о матче Таджикистан — Россия: «Думаю, вряд ли буду смотреть, потому что неинтересно»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече нашей национальной команды с Таджикистаном.

Мостовой считает, что в этом матче сборная России должна легко справиться со своим соперником. При этом экс-футболист отметил, что сам он не испытывает никакого интереса к предстоящей игре.

«Думаю, вряд ли буду смотреть игру, потому что неинтересно. Но могу сказать, что наши должны легко обыгрывать Таджикистан. У нас большое количество футболистов вызвано, должны справиться», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится сегодня, 17 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.