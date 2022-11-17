Осинькин оценил игру Пиняева и Солдатенкова за сборную России

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал игру Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в составе сборной России против Таджикистана. Товарищеская встреча завершилась нулевой ничьей. Пиняев провел на поле 84 минуты, а Солдатенков отыграл весь матч.

«Состав был экспериментальный, не все получилось. Футболисты «Крыльев» смотрелись так же, как и вся сборная — что-то получалось, что-то нет. Сильно чувствовалась несыгранность», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что молодой форвард пытался обострять игру, но ему было тяжело это делать на таком газоне, в первом тайме он был одним из самых активных, а во втором уже немного сбавил темп.

Следующий матч сборная России проведет 20 ноября против Узбекистана.