Тренер сборной Таджикистана: «Мы должны быть реалистами, шансы против России — 50 на 50»

Наставник сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о шансах своих подопечных во встрече против российской национальной команды.

«Мы должны оставаться реалистами. Тем не менее завтра, когда на поле выйдут 11 игроков Таджикистана и 11 игроков России, шансы будут 50 на 50», — заявил специалист в интервью изданию Sport24.

Напомним, что поединок состоится в Душанбе завтра, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра назначен на 18:00 по московскому времени. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет второй в 2022 году. Первая игра против Киргизии закончилась победой россиян со счётом 2:1.