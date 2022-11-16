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Тренер сборной Таджикистана: «Мы должны быть реалистами, шансы против России — 50 на 50»

16 Ноября 2022 • 17:30 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 28.00 X 8.00 2 1.13
17.11 18:00

Наставник сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о шансах своих подопечных во встрече против российской национальной команды.

«Мы должны оставаться реалистами. Тем не менее завтра, когда на поле выйдут 11 игроков Таджикистана и 11 игроков России, шансы будут 50 на 50», — заявил специалист в интервью изданию Sport24

Напомним, что поединок состоится в Душанбе завтра, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра назначен на 18:00 по московскому времени. Для подопечных Валерия Карпина эта встреча станет второй в 2022 году. Первая игра против Киргизии закончилась победой россиян со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Петр Сегрт
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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