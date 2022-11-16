Чинквини: «Эти два товарищеских матча очень важны для России»

Бывший менеджер российской национальной команды Оресте Чинквини оценил важность игры сборной против Таджикистана и Узбекистана.

«Эти два товарищеских матча очень важны для России в данный момент. Да, оппоненты не слишком сильны, но в то же время Италия проводит встречу с Албанией — тоже не самый серьезный соперник. Но так складываются обстоятельства», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Чинквини, российский футбол попал в тяжёлую ситуацию, однако даже такие встречи позволят футболистам получить международный опыт.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут игру в Душанбе завтра, 17 ноября, а встреча с Узбекистаном состоится в Ташкенте 20 ноября.