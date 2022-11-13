Обухов: Сычевой может вытеснить Соболева в составе сборной России

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов считает, что его партнёр по команде Владимир Сычевой может вытеснить Александра Соболева в составе сборной России.

«Сычевой? Очень хорош, просто супер. Столько мячей забить… Он в огне, все летит. Думаю, он и дальше продолжит», — приводит слова Обухова «Матч ТВ».

Футболист считает, что предстоящая зимняя пауза не на руку набравшему ход «Оренбургу», но ничего не поделать. По мнению Обухова, Сычевой может вытеснить Соболева из стартового состава национальной команды, но сначала ему нужно адаптироваться к требованиям Валерия Карпина.

В текущем сезоне Сычевой забил 16 мячей и сделал две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.