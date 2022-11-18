Бывший вратарь сборной Таджикистана Алишер Додов поделился впечатлениями от товарищеского матча его национальной команды против сборной России.



- Какие ваши впечатления от игры?



- Я ждал немного другой игры от сборочной России, думал, увижу комбинационный футбол, какие-то домашние заготовки. Но получилось так, как получилось.



- Можете кого-то выделить в составе сборной России?



- Нет, в сборной России никого нельзя выделить. Команда играла совсем безыдейно и скучно.



- Что дает сборной Таджикистана эта игра, на ваш взгляд?



- Этот матч придаст команде уверенности, мы готовимся к Кубку Азии, это один из элементов подготовки к турниру. Что же касается наших болельщиков, то для них это был большой праздник, атмосфера на стадионе была невероятной. В этом смысле все получилось, — сказал Додов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».