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Экс-вратарь Таджикистана: «Сборная России играла совсем безыдейно и скучно» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 19:02 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший вратарь сборной Таджикистана Алишер Додов поделился впечатлениями от товарищеского матча его национальной команды против сборной России.

- Какие ваши впечатления от игры?


- Я ждал немного другой игры от сборочной России, думал, увижу комбинационный футбол, какие-то домашние заготовки. Но получилось так, как получилось.

- Можете кого-то выделить в составе сборной России?

- Нет, в сборной России никого нельзя выделить. Команда играла совсем безыдейно и скучно.

- Что дает сборной Таджикистана эта игра, на ваш взгляд?

- Этот матч придаст команде уверенности, мы готовимся к Кубку Азии, это один из элементов подготовки к турниру. Что же касается наших болельщиков, то для них это был большой праздник, атмосфера на стадионе была невероятной. В этом смысле все получилось, — сказал Додов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Алишер Додов
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