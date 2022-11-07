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Товарищеские матчи по футболу

Семшов: «Было бы приятно сыграть против ветеранов сборной Бразилии»

07 Ноября 2022 • 15:04 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 30.00 X 8.50 2 1.11
17.11 18:00

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

Семшов признался, что ему было бы приятно сыграть с легендами мирового футбола.

«Было бы приятно сыграть против легенд мирового футбола. Пока ещё идут разговоры. Действительно хочется и с ребятами повидаться и сыграть со звёздными футболистами, которые творили на футбольном поле, и на которых мы смотрели с открытыми ртами», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семшов завершил игровую карьеру в 2014 году. Помимо «Динамо», хавбек также защищал цвета «Торпедо» и санкт-петербургского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная Бразилии Сборная России
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