Семшов: «Было бы приятно сыграть против ветеранов сборной Бразилии»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между ветеранами сборных России и Бразилии.

Семшов признался, что ему было бы приятно сыграть с легендами мирового футбола.

«Было бы приятно сыграть против легенд мирового футбола. Пока ещё идут разговоры. Действительно хочется и с ребятами повидаться и сыграть со звёздными футболистами, которые творили на футбольном поле, и на которых мы смотрели с открытыми ртами», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Семшов завершил игровую карьеру в 2014 году. Помимо «Динамо», хавбек также защищал цвета «Торпедо» и санкт-петербургского «Зенита».