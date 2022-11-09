Семшов считает логичным вызов в сборную России Сычевого

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого является вполне логичным развитием событий. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сейчас можно всех вызывать. Думаю, что если бы меня вызвали, я бы тоже поехал. Когда мы играем товарищеские игры – можно всех попробовать, даже из молодежной сборной.

Сейчас для тренера, наверное, раздолье. Он может пробовать, рисковать», - сказал Семшов.

Также экс-футболист отметил, что тренерский штаб Валерия Карпина принял правильное решение, вызвав в сборную 18-летнего полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Сычевому 26 лет, он выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за клуб 14 матчей, в которых забил 11 голов.