Рязанцев назвал интересных соперников для сборной России

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о необходимости товарищеских матчей для сборной России.

36-летний футболист отметил, что в условиях отстранения от всех международных турниров наша национальная команда должна существовать. Также Рязанцев выразил желание увидеть товарищеские встречи российской сборной со африканскими и латиноамериканскими коллективами.

«Да, ситуация сейчас непростая, но нужно договариваться о товарищеских матчах и играть как можно больше. Возможно, нам удастся договориться со странами Латинской Америки или Африки. Хотелось бы, чтобы сборная России с ними сыграла», — цитирует Рязанцева «РБ Спорт».

Напомним, что свой следующий матч сборная России проведёт 17 ноября против команды Таджикистана. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.