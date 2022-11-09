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Товарищеские матчи по футболу

Рязанцев назвал интересных соперников для сборной России

09 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о необходимости товарищеских матчей для сборной России.

36-летний футболист отметил, что в условиях отстранения от всех международных турниров наша национальная команда должна существовать. Также Рязанцев выразил желание увидеть товарищеские встречи российской сборной со африканскими и латиноамериканскими коллективами.

«Да, ситуация сейчас непростая, но нужно договариваться о товарищеских матчах и играть как можно больше. Возможно, нам удастся договориться со странами Латинской Америки или Африки. Хотелось бы, чтобы сборная России с ними сыграла», — цитирует Рязанцева «РБ Спорт».

Напомним, что свой следующий матч сборная России проведёт 17 ноября против команды Таджикистана. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сборная России Александр Рязанцев
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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