Адиев вернётся в сборную Казахстана 1 июня

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о ситуации с главным тренером национальной сборной Магомедом Адиевым, который на прошлой неделе возглавил грозненский «Ахмат».

Спортивный функционер отметил, что у тренера есть действующий контракт до конца этого года, с дальше уже будет видно.

«Магомед Адиев сейчас находится в отпуске, и по просьбе президента клуба сейчас помогает своему родному клубу из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной», - приводит слова Барменкулова «РИА Новости».

Напомним, что грозненский клуб находится в зоне стыковых игр в турнирной таблице РПЛ.