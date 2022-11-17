Семшов сравнил «Зенит» с мадридским «Реалом»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о том, что на предстоящие товарищеские матчи главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал всего трёх игроков «Зенита»: Далера Кузяева, Андрея Мостового и Вячеслава Караваева.

Эксперт согласился с тем мнением, что нынешний «Зенит» можно сравнить с мадридским «Реалом», в составе которого лидерами тоже являются не испанские игроки. По мнению Семшова, самое главное, чтобы наш чемпионат был зрелищным за счёт сильных футболистов. И совсем не важно, из какой они будут страны.

«Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ. Мне не важно — легионер или российский игрок. Для зрелищности чемпионата – всё равно», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт сегодня, 17 ноября, против Таджикистана. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.