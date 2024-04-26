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Циклаури: «Крыльям Советов» будет сложно бороться за бронзу РПЛ»

26 Апреля 2024 • 20:35 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов

Экс-форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури оценил шансы самарского клуба завоевать бронзовые медали РПЛ в текущем сезоне.

«Не сомневаюсь, что такие амбиции у главного тренера «Крыльев» есть. Думаю, что команда будет идти от игры к игре, но быть в тройке им нереально», — приводит слова издание Legalbet.

Сейчас «Крылья Советов» турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 турах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 5 очков.

Напомним, что, что 29 апреля команда Игоря Осинькина проведет домашний матч с «Краснодаром».

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