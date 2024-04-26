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Булыкин: «Зенит» думает, что первое место в РПЛ никуда не денется»

26 Апреля 2024 • 23:14 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Экс-форвард национальной команд России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Зенита» в матче перенесённого 21-го тура первенства России с «Рубином» (0:2).

«Это история просто про расслабленность «Зенита» и хороший настрой других команд. «Зенит» думает, что он взял первое место, которое теперь никуда не денется, но нужно напрягаться. Сейчас просто так уже никого не обыграть», — приводит слова бывшего футболиста Metaratings.ru.

Сейчас лидером турнирной таблицы после 25 сыгранных встреч является «Зенит», набравший 50 балов.

Что касается «Краснодара», то он занимает второе место. Отставание «быков» одно очко.

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