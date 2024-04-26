Черевченко провёл первую тренировку в «Факеле»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики» и ряда других российских клубов Игорь Черевченко приступил к работе в «Факеле».

Как сообщается в социальных сетях воронежской команды, 49-летний специалист в пятницу провёл первую тренировку команды.

Напомним, 26 апреля «Факел» официально объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Ташуевым, который по семейным обстоятельствам принял решение покинуть пост наставника клуба. Вместо него команду возглавил Черевченко.

В активе «Факела» после 25 туров 26 очков, клуб занимает 11 место в турнирной таблице. В следующем туре воронежцы под руководством Черевченко в гостях встретятся с «Сочи», игра пройдёт 29 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по мск.