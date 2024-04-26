В «Ахмате» прокомментировали интерес «Локомотива» к Конате

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», высказался о сообщениях в СМИ, согласно которым «Локомотив» претендует на форварда Мохамеда Конате.

Ранее была информация, что Конате находится в списке возможных кандидатов на замену Артему Дзюбе, который в скором времени может уйти из «Локомотива».

- Пока это слухи. Если слушать его агента, то он входит во многие шорт‑листы, - цитирует Айдамирова «Матч ТВ».

Конате является игроком «Ахмата» с 2021 года, всего на счету форварда 85 игр за грозненский клуб, в которых он смог записать на свой счёт 29 голов. Контракт 26-летнего игрока с «Ахматом» действует до 30 июня этого года.