Арбитр Федотов оценил решение Казарцева не удалять Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

Экс-рефери Игорь Федотов оценил эпизод с фолом защитника ЦСКА Мойзеса в матче 21-го тура первенства России со «Спартаком» (0:0).

«Момент с фолом Мойзеса не считается ключевым, потому что случился в концовке: непоказ красной на 90-х минутах не приводит к трагическому исходу матча. Казарцев для себя решил, что это жёлтая», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.