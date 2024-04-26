Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Экс-рефери Игорь Федотов Игорь Федотов оценил работу судьи Павла Кукуяна в матче 21-го тура первенства России «Краснодар» — «Балтика» (3:2)

«Простая игра для Кукуяна. Единственный эпизод — гол «Балтики». Передача в штрафную площадь, футболист «Краснодара» акцентированно играет головой, и мяч отлетает к нападающему, который находится за линией офсайда. После гола возникла пауза, Кукуян посмотрел на ассистента, который поднял флаг. Арбитр понял, что здесь что-то не так», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что за пять туров до завершения сезона краснодарский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Подопечные Мурада Мусаева набрали 49 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. Следующий матч «быки» проведут с «Крыльями Советов».