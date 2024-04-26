Зазулин: «Зениту» по плечу удачно пройти тяжёлый отрезок в конце сезона»

Экс-футболист «Зенита» Игорь Зазулин отреагировал на игру петербургского клуба в нынешнем сезоне первенства России.

Напомнил, что 24 апреля команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура.

«Безусловно, не стоит сомневаться, что «Зениту» по плечу удачно пройти этот тяжелый отрезок сезона, но у «Краснодара» все-таки календарь более спокойный и понятный», — цитирует Зазулина Legalbet.

Напомним, что, что «красно-белые» завершили первую часть сезона на пятой строчке в Российской премьер-лиге. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 зачетных баллов после 18 сыгранных туров. Возобновление чемпионата после зимнего перерыва состоится в самом начале марта.