Булыкин назвал претендента на чемпионство в РПЛ

Экс-форвард национальной команд России и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы команд завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Помню, когда «Локомотив» несколько лет назад лидировал на девять очков, и все думали, что проблем не будет, но эта разница к последнему туру испарилась, и если бы «Локомотив» не забил «золотой» гол и не выиграл у «Зенита», то не стал бы чемпионом. Поэтому случиться может всё», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

К слову, в матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет