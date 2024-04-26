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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин назвал претендента на чемпионство в РПЛ

26 Апреля 2024 • 23:49 Комментировать

Экс-форвард национальной команд России и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы команд завоевать чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Помню, когда «Локомотив» несколько лет назад лидировал на девять очков, и все думали, что проблем не будет, но эта разница к последнему туру испарилась, и если бы «Локомотив» не забил «золотой» гол и не выиграл у «Зенита», то не стал бы чемпионом. Поэтому случиться может всё», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

К слову, в матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет

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Дмитрий Булыкин РПЛ
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