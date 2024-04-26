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Валерий Овчинников - об Абаскале: «Его убрали, и стало всем легче дышать»

26 Апреля 2024 • 22:42 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

Валерий Овчинников считает верным увольнение Гильермо Абаскаля с поста наставника московского «Спартака». Об этом он заявил в беседе с Betonmobile.

«Он был промокашкой, который мучил и терроризировал всех, даже своим присутствием. Его убрали, и стало всем легче дышать», - сказал он.

Также специалист отметил, что в клубе не мешало бы и «почистить руководство».

Абаскаль был уволен после поражения «Спартака» от «Сочи». При испанце «красно-белые» брали бронзу РПЛ, однако в текущем сезоне команда демонстрировала неудовлетворительные результаты.

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