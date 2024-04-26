Агент Роши: «Виллиан чувствует вину перед болельщиками ЦСКА»

Футбольный агент Игор Кампеделли, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал об эмоциях игрока по итогам матча 21-го тура первенства России со «Спартаком» (0:0).

«Виллиан чувствует вину перед болельщиками и командой за то, что не смог принять участие в матче. Конечно, ему очень хотелось сыграть против «Спартака» и помочь ЦСКА», — цитирует футболиста издание Metaratings.ru.

После этой встречи коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.