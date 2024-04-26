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Широков - о желающих уехать в Европу: «Не очень там нужны»

26 Апреля 2024 • 22:35 Комментировать

Стремление российских футболистов уехать в европейские клубы похвально, однако спрос на них невелик. Так считает бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков.

«Если они там нужны, пусть стремятся, едут. Но мы видим, что сейчас они не очень там нужны», - приводит слова ветерана «РИА Новости».

Напомним, что в топ-5 европейских лиг сейчас выступают Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). По информации СМИ и экспертов, скауты также внимательно следят за полузащитником столичного «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Алексей Миранчук Александр Головин Далер Кузяев ещё теги
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