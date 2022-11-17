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Павлюченко: «Подстроились под игру сборной Таджикистана»

17 Ноября 2022 • 20:40 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу поединка со сборной Таджикистана.

Бывший футболист признался, что не получил абсолютно никакого удовольствия от просмотра данного матча и лишь потерял драгоценное время за просмотром противостояния. Игрок затруднился применить слово «футбол» к тому, что сегодня происходило на поле в Душанбе.

Тем не менее, спортсмен похвалил команду хозяев за продемонстрированные желание и характер.

«Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол», - цитирует Павлюченко «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная России Товарищеский Матч сборная Таджикистана
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