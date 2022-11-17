Павлюченко: «Подстроились под игру сборной Таджикистана»

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу поединка со сборной Таджикистана.

Бывший футболист признался, что не получил абсолютно никакого удовольствия от просмотра данного матча и лишь потерял драгоценное время за просмотром противостояния. Игрок затруднился применить слово «футбол» к тому, что сегодня происходило на поле в Душанбе.

Тем не менее, спортсмен похвалил команду хозяев за продемонстрированные желание и характер.

«Скучный футбол без моментов. Просто подстроились под игру сборной Таджикистана — играли в их футбол», - цитирует Павлюченко «Чемпионат».