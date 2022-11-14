Карпин: Пиняев заслужил вызов в сборную

Рулевой сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в национальную команду.

«Заслуженный ли вызов Пиняева в сборную? Просмотр просмотром, но те, кто сейчас в сборной, заслужили этот просмотр», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне 18-летний форвард принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив четыре результативные передачи.

17 ноября сборная России проведет контрольную игру против сборной Таджикистана, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.