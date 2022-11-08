Карпукас — о попадании в сборную: «Очень рад, но сейчас в голове только игра против «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на попадание в состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

20-летний футболист признался, что очень рад попасть в национальную команду, однако сейчас он полностью сосредоточен на предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака», который состоится 12 ноября.

«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака», — цитирует Карпукаса Sport24.

Напомним, 17 ноября сборная России встретится с командой Таджикистана в Душанбе, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.