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Тренер Таджикистана: «Россия — топ-сборная даже по европейским меркам»

15 Ноября 2022 • 10:23 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России.

По словам специалиста, грядущая встреча будет иметь огромное значение для всех его подопечных. Также Сегрт убеждён, что стадион в Душанбе будет забит до отказа.

«Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия — топ‑сборной даже по европейским меркам», — цитирует Сегрта «Матч ТВ».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Свою последнюю на сегодняшний день игру команда Валерия Карпина провела 24 сентября, когда одолела сборную Кыргызстана (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Петар Сегрт
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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