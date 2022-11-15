Тренер Таджикистана: «Россия — топ-сборная даже по европейским меркам»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России.

По словам специалиста, грядущая встреча будет иметь огромное значение для всех его подопечных. Также Сегрт убеждён, что стадион в Душанбе будет забит до отказа.

«Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия — топ‑сборной даже по европейским меркам», — цитирует Сегрта «Матч ТВ».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Свою последнюю на сегодняшний день игру команда Валерия Карпина провела 24 сентября, когда одолела сборную Кыргызстана (2:1).