«А мне игра понравилась» - посол РФ в Таджикистане прокомментировал матч

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Семен Григорьев - чрезвычайный и уполномоченный посол РФ в Таджикистане. Он дипломатично заявил, что ничья - лучший исход игры.

- Лично мне игра очень понравилась. С одной стороны, встреча действительно товарищеская, корректная, вежливая, с другой — хорошую игру команды показали, поэтому достойный результат, как посла он меня устраивает, - заявил дипломат в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.